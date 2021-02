Dauerkrise in Italien - Draghi soll neue Regierung bilden

In Italien soll der frühere Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, eine neue Regierung bilden. Seine Ziele und Herausforderungen: Eine nationale Einheit bilden und das Verhältnis zu EU-Hilfen klären, sagt Ulrich Ladurner, Europa-Korrespondent der Zeit.

"Ich denke Draghi ist eine gute Wahl: Er ist in Europa angesehen, er ist der Mann, der den Euro gerettet hat", sagt Ulrich Ladurner, Europa-Korrespondent der ZEIT in Brüssel und Autor mehrere Bücher über Italien. "Die Frage aber wird sein, ob er die politischen Mehrheiten im Parlament finden wird, um das Land voranzubringen", so Ladurner.

Draghis müsse nun versuchen, eine nationale Einheit zu bilden. "Es wird darauf ankommen, wie sich die Rechtsparteien auch verhalten", sagt Ladurner. Genauso komme es auf die Haltung der Partei Movimento 5 Stelle an, die bisher mitregiert hat. "Sie hat gegenüber Draghi ein sehr widersprüchliches Verhältnis", sagt Ladruner.

Das Verhältnis zur EU

Der entscheidende Punkt sei nun auch, das Verhältnis zu Europa und zu den europäischen Hilfen. In der Vergangenheit habe es eine weiterverbreitete EU-Skepsis in Italien gegeben. „Es kommen ja Milliardenhilfen (aus Brüssel) nach Italien, aber dazu müssen (die Italiener) auch bereit sein Reformen umzusetzen und das wird Draghi versuchen, aber es wird kein einfaches Unterfangen sein“, sagt der Italien-Experte.