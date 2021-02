- "Die deutschen Banken standen auch schon vor der Pandemie unter Druck“

Am Mittwoch will der Aufsichtsrat der Commerzbank den Abbau von weltweit 10.000 Stellen beschließen. Eine unumgängliche Maßnahme, damit sich die zweitgrößte, deutsche Privatbank an die veränderten Bedingungen des Marktes anpasst, glaubt der Finanzexperte Jörg Rocholl.



Am Mittwoch will der Aufsichtsrat der Commerzbank, der zweitgrößten, deutschen Privatbank, auf einer Sondersitzung den Abbau von weltweit 10.000 Stellen beschließen. In Deutschland ist jeder dritte Job betroffen. Außerdem soll etwa die Hälfte der noch bestehenden Bank-Filialen geschlossen werden.

Grund dafür sei, dass die Deutschen Banken schon seit Jahren unter Druck stehen, erklärt Jörg Rocholl, Präsident der Berliner European School of Management and Technology. Das liege vor allem an dem anhaltenden niedrigen Zinsniveau und dem verschärften Wettbewerb durch digitale Angebote.

Banken müssen sich anpassen

Anders als in anderen Ländern seien die Banken in Deutschland sehr stark vom Zinsgeschäft abhängig. "Die deutschen Banken leben zu einem großen Teil von der Marge zwischen dem, was sie an Zinsen für Kredite verlangen und dem, was sie ihren Kunden für das Geldanlegen an Zinsen gewähren“, so Rocholl. Durch die anhaltende Niedrigzinsphase seien diese Gewinne immer weiter zusammengeschrumpft.

Vor dieser Entwicklung hält der Finanzexperte die Kürzungen bei der Commerzbank für richtig. "Die Banken stehen vor der Herausforderung, ihre Gewinnmodelle anzupassen und gleichzeitig die Kosten zu senken.“ Dafür müssten sich die deutschen Banken an das geänderte Verhalten der Konsumenten anpassen, die immer weniger in Filialen gehen und vor allem online ihre Bankgeschäfte abwickeln, so Rocholl.