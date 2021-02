"Wahrscheinlich lag es an unsachgemäßen Bauarbeiten"

Die Bewohnerinnen und Bewohner von 18 Häusern mussten am Sonntagabend in Berlin-Köpenick bei eisigen Temperaturen ihre Wohnungen verlassen, weil eine nahegelegene Baugrube mit Wasser vollgelaufen war. Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD) geht von Baupfusch aus.



Das, was am Sonntag in Berlin-Köpenick passiert ist, möchte kein Hausbewohner erleben. Bei eisigen Temperaturen mussten 18 Häuser evakuiert werden, weil eine nahegelegene Baugrube mit Wasser vollgelaufen war. Ein Haus drohte sogar abzusacken. Insgesamt waren rund 330 Anwohner betroffen, 150 vor allem ehrenamtliche Helfer waren im Einsatz.

Ab Dienstagmorgen können die ersten Anwohnenden nun zurück in ihre Wohnungen. "Wir konnten einen großen Teil der Pohlestraße wieder freigeben“, bestätigte der Bezirksbürgermeister Oliver Igel.

Baupfusch wahrscheinlich



Die Häuser unmittelbar um die Baugrube herum dürfen allerdings weiter nicht betreten werden. Vor allem das direkt an der Baugrube gelegene Haus muss noch stabilisiert werden, sagte der SPD-Politker. "Das ist schon eine richtig große Geschichte.“

Der Bezirksbürgermeister rechnet nach den Rettungsarbeiten auch mit rechtlichen Konsequenzen für den Bauherren. Die Wahrscheinlichkeit, dass die vollgelaufene Baugrube das Ergebnis unsachgemäßer Bauarbeiten ist, sei extrem hoch, so Igel.