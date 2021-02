- "Bei Planbarkeit und Verfügbarkeit muss noch nachgeschärft werden“

Nach dem Impfgipfel am Montag ist klar, bis mindestens Ende März wird der verfügbare Corona-Impfstoff knapp bleiben. Einen nationalen Impfplan für die nächsten Wochen gibt es auch. Längerfristige Planungssicherheit bietet der aber nicht, kritisiert Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek.



Die Ergebnisse des Impfgipfels von Bund, Ländern, EU-Vertretern und der Pharmaindustrie sind ernüchternd. Nach Angaben von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller wird der verfügbare Impfstoff noch mindestens bis Ende März knapp bleiben. Ein nationaler Impfplan soll bis dahin zumindest etwas Ordnung in die unübersichtliche Lage bei den Corona-Impfungen bringen.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek, der auch aktueller Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz ist, hatte sich nach dem Impfgipfel mehr Planungssicherheit erhofft.

"Wenn jemand vor einem Impfzentrum steht und der muss wieder weggeschickt werden, weil kurzfristig die Liefermenge nicht mehr zur Verfügung steht, dann ärgert das die Menschen“, so der CSU-Politiker. Da hätten alle Gesundheitsminister das gleiche Thema in ihren Ländern. "Da müssen wir schauen, dass wir das so schnell wie möglich abstellen“, fordert Holetschek.

Es sei zwar gut, dass die Impfungen mit dem Gipfel zur Chefsache gemacht wurden und es jetzt zumindest für die nächsten Wochen einen Plan gebe. Trotzdem will der CSU-Politiker auch für die Zeit danach weiter auf Planungssicherheit für die Bundesländer pochen.