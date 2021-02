- "Es ist das Mindeste, dass AstraZeneca jetzt wenigstens die Hälfte liefert“

Der Pharmakonzern AstraZeneca will nun doch mehr Corona-Impfdosen an die EU liefern als zuletzt angekündigt. Der CDU-Abgeordnete im Europaparlament, Peter Liese, fordert, dass es bei der Auslieferung des Impfstoffes keine Bevorzugung geben darf. Dann wäre auch ein allgemeines Impfangebot Sommer weiter möglich.



Trotz der Nachricht, dass der Impfstoffhersteller AstraZeneca nun doch noch im ersten Quartal mehr Impfstoff an die EU liefern will, ist der Unmut in der Europäischen Union über die Verzögerung bei der Impfstofflieferung weiterhin groß.

"Es ist zwar gut, dass sich AstraZeneca jetzt wenigstens bemüht“, sagt Peter Liese, CDU-Abgeordneter im Europaparlament. Es sei jedoch auch eine Unverschämtheit gewesen, dass AstraZeneca erst zwei Wochen nach der Zulassung überhaupt mit der Impfstofflieferung beginnen wollte.

Wenn man gewusst hätte, dass Großbritannien den Impfstoff von AstraZeneca bevorzugt bekommen wird, hätte man auch den Impfstoff von BioNTech zuerst innerhalb der EU ausliefern sollen, findet der CDU-Politiker. "Es kann nicht sein, dass Großbritannien und die USA sich bei der Impfstoffauslieferung bevorzugen, während Europa die Welt beliefert.“

Allgemeines Impfangebot im Sommer

Aktuell sei die Frage, wann es genug Impfstoff gebe, um die Bevölkerung wie geplant stufenweise impfen zu können, so nur schwer zu beantworten, sagt der Europaparlamentarier. "Leider müssen wir erleben, dass bei den Impfstoffherstellern Dinge schief gehen, die wir so vorher nicht erwartet haben.“

Neben den negativen Meldungen über die Verzögerungen bei AstraZeneca, gebe es aber auch gute Nachrichten, etwa das BioNTech mehr liefern könne und auch mit der us-amerikanischen Firma Novavax noch in dieser Woche ein Vorvertrag für Impfstofflieferungen an die EU abgeschlossen werden soll, so Liese.

Sollte der Vertrag zustande kommen, geht der CDU-Politiker davon aus, dass im Sommer jedem Menschen in Deutschland ein Impfangebot gemacht werden kann. Dafür müsse aber bereits zu Beginn des Sommers eine erhebliche Menge Impfstoff vorhanden sein.