In der Corona-Krise steht die Bildung vor besonderen Herausforderungen. Benachteiligte Kinder sollen in der Winterschule in den Ferien Unterrrichtsstoff nachholen können. Was kann das Angebot bringen? Für wen ist es besonders wichtig? Fragen an Maja Lasic. Sie ist die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus.