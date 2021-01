- "Für Rechtsextremisten ist der Mörder von Lübcke ein Held"

Am Donnerstag wurde das Urteil im Lübcke-Prozess gesprochen: Höchststrafe und lebenslange Haft für den Täter. Welche Auswirkungen hat das Urteil auf den Kampf gegen rechts? ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg gibt einen Ausblick.

Nach dem Urteil zum Mord an Walter Lübcke betont der ARD-Terrorismus-Experte Micheal Götschenberg: "Das ist eine Beobachtung, die man immer wieder macht: Dass die erhoffte Signalwirkung in die rechte Szene hinein von solchen Urteilen leider doch nicht ausgeht." Und weiter sagt er: "Für knallharte Rechtsextremisten ist der Mörder von Walter Lübcke ein Held." Dennoch sei es ein gutes Urteil, so Götschenberg.



Der Fall Lübcke habe - auch politisch - in Deutschland einiges in Gang gesetzt. Man versuche jetzt etwa, die Szene anders zu beobachten. Weg von Beobachtung von organisierten Strukturen, mehr zu einem Gefährdermanagement.



Zur Rolle der AfD in diesem Fall sagt Götschenberg: "Dass Rechtsextremisten sich in der AfD befinden, das ist keine neue Erkenntnis, ganz und gar nicht." Besonders in den ostdeutschen Verbänden sei das keine Seltenheit, erklärt der Terrorismusexperte: "Jeder, der sich dort engagiert und der sein Kreuzchen dort macht, der muss sich auch das bewusst machen."