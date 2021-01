- "Der Streit um den Impfstoff kommt zur Unzeit"

Der Corona-Impfstoff von AstraZeneca kann bald in der EU verwendet werden. Doch damit ist der Streit der EU mit dem Pharmaunternehmen nicht beigelegt. Über die Entwicklungen haben wir mit Brüssel-Korrespondent Alexander Göbel gesprochen.

Laut des stark geschwärzten Vertrags habe sich das Pharmaunternehmen AstraZeneca auf verbindliche Liefermengen mit der EU geeinigt, so Göbel. Die Aussage der EU-Kommission, dass sie sich um eine große Menge Impfstoff betrogen sehe, sei damit "wahrscheinlich richtig".



Das Unternehmen spreche derzeit immer vom "best effort" - von einer größtmöglichen Anstrengung. Unklar sei aber, ob sich "best effort" auf die Phase bis zur Impfstoffentwicklung bezöge oder ob es ab diesem Punkt eine Verpflichtung gebe, zu liefern. Dies könne man aus den zensierten Dokumenten nicht klar ableiten, so Göbel.

Hintergrund

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) empfiehlt, den Corona-Impfstoff von AstraZeneca bedingt zuzulassen.



Die Genehmigung solle für Personen ab 18 Jahren gelten, teilte die EMA mit. Endgültig über die Zulassung entscheidet die EU-Kommission. Das gilt aber als Formsache.



Die Arzneimittelbehörde hat keine Altersobergrenze genannt. Sie wies aber darauf hin, dass es noch nicht genügend Daten über die Wirksamkeit des AstraZeneca-Präparats bei älteren Menschen gebe, um zu beurteilen, wie effektiv es bei diesen sei.



Die EU-Kommission hat inzwischen den Vertrag mit AstraZeneca veröffentlicht. Demnach sollte auch in Großbritannien Impfstoff für die EU produziert werden. Der Pharmakonzern hatte Lieferschwierigkeiten mit Problemen in seinem belgischen Werk begründet.