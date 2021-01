- Australiens Corona-Politik: Die Insel der Glückseligen

SOPA Images via ZUMA Wire

SOPA Images via ZUMA Wire

Im Kampf gegen Corona hat die Regierung Australiens keine halben Sachen gemacht: Vier Monate harter Lockdown. Und nun hat Australien Zahlen, von denen man andernorts nur träumt. Inga Stanzel, Deutschlehrerin in Melbourne, sagt: "Wir sind die Insel der Glückseligen!"



Lässt sich Corona durch ein weitgehendes Runterfahren des öffentlichen Lebens wirklich stoppen? Also: mit einem noch härteren Lockdown – als wir ihn derzeit erleben?

In Melbourne/Australien wurde fast komplett herunterfahren, das Haus durfte man nur noch für absolut lebensnotwendige Dinge verlassen. Was hat ein fast viermonatiger harter Lockdown in Melbourne erreicht?

Inga Stanzel lebt mit Mann und zwei Kindern in Melbourne, arbeitet dort als Deutschlehrerin. Sie sagt: Der harte Lockdown hat sich sehr gelohnt.