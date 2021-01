- Jäger zum Abschuss von Wölfen: "Wir brauchen klare Regeln"

Brandenburg will den Abschuss von Wölfen erleichtern – insbesondere dann, wenn sie Nutztiere angegriffen haben. Der Präsident des Landesjagdverbandes Brandenburg, Dirk Henner Wellershoff, erklärt, die Regelung schaffe Rechtssicherheit.

In Brandenburg leben 47 Wolfsrudel. Am Donnerstag will der Brandenburger Landtag die geltende Wolfsverordnung ändern. Es soll künftig erlaubt sein, Wölfe zu erlegen, wenn sie wiederholt Nutztiere reißen. Bislang dufte nur der Wolf erlegt werden, der nachweislich den Schaden angerichtet hat.

Diese Änderung begrüßt Henner Wellershoff, Präsident des Landesjagdverbandes Brandenburg. Es sei ein richtiger Schritt, mit der "Wolfsentnahme zu beginnen". Zudem werde so eine Rechtssicherheit hergestellt. Denn es gebe zunehmend Nutztierübergriffe: "Und wenn die Dynamik der Wolfsentwicklung so weiter geht, wie wir sie bisher erlebt haben, dann nehmen natürlich auch die Probleme zu. Von daher brauchen wir ganz klare und in der Praxis umsetzbare Entnahmeregeln."

Man müsse zum Beispiel für den Speckgürtel um Berlin entscheiden: "Wollen wir hier mit Wölfen leben und wollen wir zunehmende Nutztierübergriffe tatsächlich akzeptieren?", so Wellershoff. Der Präsident des Landesjagdverbandes Brandenburg spricht sich zudem für eine Obergrenze an Wölfen in Brandenburg aus. Das sei besser als das ganze Land wolfssicher einzuzäunen.