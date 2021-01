- Opposition zu PKW-Maut: "Reicht für drei Ministerrücktritte"

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bekommt erneut die Gelegenheit, sich vor dem Untersuchungsausschuss zur PKW-Maut zu äußern. Oliver Krischer ist für die Grünen im Ausschuss. Er fordert den Rücktritt des Ministers und strukturelle Veränderungen.



Es gehe am Donnerstag um Untersuchungsausschuss zur PKW-Maut vor allem um die Frage, wie Verkehrsminister Andreas Scheuer "alle Anzeichen ignorieren konnte, dass das mit dem Europäischen Gerichtshof nicht gut für ihn ausgeht und trotzdem einen Milliardenvertrag abgeschlossen hat", erklärt Oliver Krischer. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag ist Ausschussmitglied.

Fragen zur Kommunikation



Dass der Vertrag dennoch unterschrieben wurde, führe nun zu hohen Forderungen der Betreiber, zudem habe die Vorbereitung der Maut bereits Kosten verursacht.

Scheuer habe in dem Verfahren gelogen. Sechs Zeugen hätten das inzwischen belegt, erklärt der Grünen-Politiker. Zudem gebe es Fragen zur Kommunikation im Verkehrsministerium. So fehlte eine Ministervorlage zur Maut und es gebe Hinweise darauf, dass an dokumentierten Kommunikationswegen vorbeigearbeitet worden sei.

Forderung: Ministerrücktritt und strukturelle Veränderungen im Ministerium

Für Oliver Krischer gehe es nun darum, die politische Verantwortung des Ministers herauszuarbeiten. Das, was bisher schon bekannt sei, "das reicht schon für drei Ministerrücktritte", so der Politiker und weiter: "Wir haben es in Deutschland mal erlebt, dass Bundesminister zurückgetreten sind, weil sie einen falschen Briefkopf benutzt haben. Das, was Andi Scheuer sich da bei der Maut geleistet hat, das ist 'ne ganz andere Nummer." Daher müsse es Konseuqenzen geben.

Zudem bemängelt Krischer die Organisation im Verkehrsministerium und sagt: "Man sieht auch sehr deutlich, wie desolat die Organisation im Verkehrsministerium aufgestellt ist. Hier hat es die Warnungen, dass das mit dem Europäischen Gerichtshof nicht gut gehen könnte - die sind in den Wind geschlagen worden. Man hat ganz bewusst auch alles ignoriert, von der Spitze her, was nicht der CSU-Linie entspricht. Und das müsste eigentlich schon auch strukturelle Veränderungen nach sich ziehen."