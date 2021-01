- Hasskriminalität und Angriffe: "Nicht einschüchtern lassen"

Am Donnerstag soll das Urteil im Mord-Prozess zu Walter Lübcke (CDU) fallen. Hasskriminalität gegen Politikerinnen und Politiker ist nach wie vor allgegenwärtig. Die Landtagsabgeordnete in Brandenburg Andrea Johlige (Linke) berichtet von ihren Erfahrungen.



Andrea Johlige, Landtagsabgeordnete in Brandenburg, erzählt, dass Bedrohung zum politischen Alltag gehöre. Diese sei regelmäßig und ihrer Ansicht nach habe sich das in den vergangenen Jahren verstärkt. In ihrem Fall habe es mit Angriffen auf ihr Büro mit Farbbeuteln und Bruteiern, zerbrochenen Scheiben und Aufklebern begonnen.

"Später kamen dann auch direkte Drohungen zum Beispiel per Mail dazu. Ich stand auch auf einer Feindesliste von Rechtsextremen mit meiner Privatadresse." Außerdem sei sie auch Opfer von Shitstorms im Internet geworden.



"Das macht schon was mit einem, gerade wenn es in Richtung Familie geht." Für die Linken-Politikerin sei diese Situation belastend. Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten sei ihr nahe gegangen- "Das macht noch mal ganz deutlich, dass das nicht eine abstrakte Bedrohung ist, sondern dass es auch ganz real werden kann."



"Das Wichtigste ist, dass wir uns nicht einschüchtern lassen", sagt Andrea Johlige. Sie wolle weiter das sagen, was sie denkt und für richtig hält.

Shitstorms haben ihr zudem bewusst gemacht, dass mit Frauen, die sich politisch engagieren, anders umgegangen werde. Demnach ginge es bei Kritik bei Männern um Inhalte. Bei Frauen hingegen gehe es um Alter, Aussehen und Geschlecht. Das habe sie auch verletzt: "Und darum geht es ja, Frauen in ihrer Identität als Frau zu treffen."