- "Endlich sind Fußgänger keine lästige Randgruppe mehr"

Längere Ampelphasen, mehr Zebrastreifen, Spielstraßen und Sitzbänke: Nach Willen der rot-rot-grünen Koalition soll Berlin das bundesweit erste Fußgängergesetz bekommen. Endlich, sagt Roland Stimpel vom Fachverband Fußverkehr.

Nach Ansicht des Fachverband Fußverkehr sei ein Fußverkehrgesetz ein notwendiger Schritt: "100 Jahre hat man sich kaum um Fußgänger gekümmert. Wir waren immer eine lästige Randgruppe", sagt Roland Stimpel vom Vorstand des Fachverbandes Fußverkehr Deutschland. Endlich werde damit nun die wichtigste Verkehrsart der Stadt wieder ernster genommen.

In dem Gesetz ginge es um viele Punkt: Zum einen um Sicherheit u.a. in Form von mehr Zebrastreifen und sichereren Mittelinseln, zum anderen um mehr Kontrollen auf Fahrbahnen und Gehwegen. Auch der Komfort für Fußgänger solle mithilfe des Gesetzes verbessert werden. Das ist nach Ansicht von Stimpel insbesondere für die ältere Bevölkerung wichtig: Wenn es alle 200 Meter eine Sitzbank zum Ausruhen gebe, dann könnten sich auch wieder Menschen, die weniger mobil sind, freier im öffentlichen Raum bewegen.

Viele gute Ansätze

Am wichtigsten sei, dass die Menschen, die zu Fuß unterwegs seien und im Straßenverkehr damit die verletzlichste Gruppe sind, Vorrang in der Straßensicherheit bekämen. "Das Gesetz an sich hat viele gute Vorsätze und Pläne (…)", sagt Stimpel. Wenn diese von allen Beteiligten und Planern umgesetzt werden, dann "wird man tatsächlich in Berlin besser gehen können", wie Stimpel sagt.