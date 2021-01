- Beer: EU-Parlament sieht nur geschwärzte Verträge mit AstraZeneca

Die EU fühlt sich vom Impfstoffhersteller AstraZeneca benachteiligt. Das könnte an mangelnden Vereinbarungen in den Verträgen liegen, meint die Vizepräsidentin des EU-Parlaments Nicola Beer (FDP). Der Prozess sei intransparenz, die Verträge für das Parlament geschwärzt.

Die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Nicola Beer (FDP), hat der EU-Kommission mangelnde Transparenz bei den Impfstoff-Verträgen mit AstraZeneca vorgeworfen. An den entscheidenden Stellen in den Verträgen sei alles geschwärzt. Für wann welche Dosen zu welchem Preis vereinbart worden seien, sei für das Europäische Parlament nicht zu sehen. Es könne nicht sein, dass die EU-Kommission bei so wichtigen Dingen mauere, sagte Beer.

Späte Verträge der EU mit AstraZeneca



Der Pharmakonzern AstraZeneca hat den Vorwurf zurückgewiesen, bei den Impfstoff-Lieferungen die EU zu benachteiligen. Unternehmenschef Pascal Soriot sagte, man verkaufe den Impfstoff nicht anderswo für Profit. Die Lieferschwierigkeiten seien darauf zurückzuführen, dass die Verträge mit der EU später geschlossen worden seien.

In der EU gibt es den Verdacht, dass Großbritannien und andere Nicht-EU-Länder bevorzugt beliefert würden. Am Mittwoch soll es ein Gespräch zwischen AstraZeneca und der EU-Kommission geben.

Beer: Sieht nicht nach fester Anzahl von vereinbarten Impfstoffdosen aus



"Ich glaube, da wird juristisch wenig zu machen sein, wenn Europa, wenn die Kommission und Frau von der Leyen nicht feste Liefertermine für eine feste Anzahl von Dosen vereinbart haben. Und danach sieht es momentan nicht aus", meinte Beer.