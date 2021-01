- 2020 war ein "Horror-Jahr" für die Flughäfen

Die weltweite Corona-Krise trifft die Flugbranche hart: Flughäfen stecken in der Krise, auch der Hauptstadtflughafen BER. Ralph Beisel vom Flughafenverband ADV sagt: An einzelnen Standorten könne man über Teil-Privatisierungen nachdenken.

Ralph Beisel vom Flughafenverband ADV wünscht sich mehr staatliche Unterstützung für die Flughäfen in der Corona-Krise. Es gehe darum, die "Zukunftsfähigkeit" abzusichern, sagte er. Die wirtschaftliche Not gehe gerade den Verkehrsflughäfen an die Substanz. 2020 sei für sie "ein Horror-Jahr" gewesen.

Passagiere als Hauptumsatzbringer

An einzelnen Standorten könne man auch über Teilprivatisierungen von Flughäfen nachdenken, so Beisel. Am BER etwa seien Passagiere der Hauptumsatzbringer. Vom Trend in Corona-Zeiten - dem Warentransport - profitierten nicht alle Flughäfen.

"Cargo brummt" in der Corona-Pandemie

Die Pandemie habe gezeigt: "Wir brauchen internationale Transporte", meinte Beisel. "Cargo brummt." Das Geschäft sei aber zyklisch und nur an einzelnen Standorten gegeben.