- Landrat: Seniorenheime derzeit Pandemie-Hot-Spots

Die Corona-Fallzahlen in Deutschland sinken etwas. Doch der Landkreis Ostprignitz-Ruppin hatte zuletzt einen enorm hohen Inzidenzwert. Landrat Ralf Reinhardt (SPD) sieht vor allem Probleme in Seniorenheimen.



Die Infektionen kamen vor allem in Seniorenheimen zustande, so Reinhardt - besonders über die Weihnachtsfeiertage sei es wahrscheinlich zu Ansteckungen gekommen. Wer in einem Seniorenheim arbeitet, hat sich wohlmöglich dort angesteckt und es dann in die eigene Familie getragen.





Zu wenige Tests und Besuchskonzepte in Seniorenheimen





Reinhardt äußerte die Vermutung, dass die Besuchskonzepte der Pflegeeinrichtungen nicht ausreichend gewesen seien. Dazu gehöre möglicherweise auch das Versäumnis, dass Heimmitbewohnerinnen und -mitbewohner sowie das Pflegepersonal nicht regelmäßig getestet wurden. Deswegen habe man jetzt eine Allgemeinverfügung erlassen, damit drartig engmaschige Tests in Pflegeeinrichtungen stattfänden, so Reinhardt. Ebenso sollten die Besuchskonzepte erstellt oder verbessert werden. Der Landrat setzt zudem auf die baldige Fortführung des Impfens.

Kitas im Landkreis ab Montag zu



Kitas seien derzeit nicht die treibenden Hot Spots der Infektion, so der SPD-Politiker. Dennoch würden die Einrichtungen ab Montag den 25.1. aufgrund der Brandenburger Corona-Bestimmungen geschlossen - der Landkreis weist einen Inzidenzwert von über 300 auf.