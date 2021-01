- Tierheim Berlin: Haustiere gut überlegt aufnehmen

Im Lockdown scheint die Zahl der Hunde in Berlin rasant gestiegen zu sein, die Wartelisten für Welpen sind lang und auch im Internet gibt es zahlreiche Angebote. Beate Kaminski, Sprecherin des Tierschutzvereins für Berlin, mahnt vor unüberlegten Anschaffungen.



Bereits im Sommer 2020 erreichten seriöse Züchterinnen und Züchter zahlreiche Anfragen nach Hundewelpen, so Kaminski. Das Problem sei, dass viele, die keine Welpen mehr aus legaler Züchtung bekommen, versuchten, sich diese dann auf illegalem Weg zu beschaffen.





Haustiere aus Langeweile oder als "Impuls-Kauf"





Verantwortung für ein Tier zu übernehmen sei prinzipiell etwas Gutes, so Kaminski. Gerade in der Corona-Pandemie fänden nun auch mehr Menschen Zeit zum Beispiel für die Eingewöhnung eines Hundes. Doch ihr Gefühl sage ihr: Manche Familien nähmen ein Tier eher aus Langeweile bei sich auf oder um etwas zu kompensieren, so Kaminski.



Im Tierheim Berlin gehe die Vermittlung trotz Corona weiter, so die Sprecherin. Doch auch hier zeige sich: Einige Anfragen seien nicht gut überlegt, folgten eher einem Impuls. Daher gibt es eine Checkliste vor der Vermittlung eines Haustieres, die zentrale Fragen klärt (Link).