- "Die Corona-Maßnahmen sind richtig und wichtig"

Trotz Lockdown sinken die Infektionszahlen nicht recht, es droht die Gefahr hochansteckender Coronavirus-Mutationen. Ergebnisse können aber nur so gut sein wie die Ziele, die man zuvor gesteckt hat, sagt Dr. Martin Stürmer, Virologe und Leiter im IMD Labor Frankfurt am Main.

"Die Maßnahmen, die wir bisher getroffen haben, reichen halt nicht", so Stürmer. Erst jetzt zeige sich ein leichter Rückgang der Infektionszahlen. Doch vielen Beteiligten gehe das nicht schnell genug, vor allem angesichts der Gefahr durch Virus-Mutationen.





Corona-Mutationen in Deutschland bislang Einzelfälle



Die Sinnhaftigkeit der Corona-Maßnahmen sei bedingt durch das jeweils gesteckte Ziel, so Stürmer. Wenn man schnell nach unten wolle mit den Zahlen, müsse man auch sehr harte Maßnahmen ergreifen. In Bezug auf die Corona-Mutationen sagte er, diese seien bis jetzt in Deutschland noch auf Einzelfälle beschränkt.





Veränderungen zeigen sich erst nach 14 Tagen





Stürmer bekräftigte, dass die Maßnahmen auch von der Bevölkerung akzeptiert werden müssten. Transparenz und Perspektiven auf gute Ergebnisse seien hierbei wichtig, so der Virologe. Aber: Immer wenn neue Maßnahmen beschlossen würden, zeige sich ihr Effekt erst nach 14 Tagen. Das mache Veränderungen und Anpassungen so zäh.