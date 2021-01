- Otte: Europa verdankt seinen Frieden auch nuklearen Raketen

Am Freitag tritt der UN-Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft. 51 Staaten haben ihn unterschrieben – nur keine "offizielle" Atommacht und keiner der NATO-Staaten. Henning Otte, verteidigungspolitischer Sprecher der Union, erläutert, warum auch Deutschland seine Atomwaffen behalten sollte.

Durch einen Verzicht auf Atomwaffen mache man sich angreifbar. Landes- und Bündnisverteidigung seien zudem Verfassungsauftrag, so Otte. Ein "Checks and Balances", also gegenseitiges Überprüfen und Ausgleichen der Atommächte, sei notwendig, um Frieden zu bewahren, sagte der Politiker.





Otte: Aggressive Atom-Staaten unter Kontrolle halten



Otte betonte, dass es bereits einige Atomabkommen gäbe, die dafür sorgten, dass unter den Atommächten mehr Stabilität herrsche. Gespräche und mehr Transparenz untereinander können zudem zur Abrüstung beitragen, sagte Otte. Dennoch sei ein Ausstieg Deutschlands aus dem Atomwaffenvertrag nicht sinnvoll - der Poliitker nannte Nordkorea als Beispiel für eine aggressive Atommacht, die man so unter Kontrolle halten müsse. "Wir brauchen in der Nato diese Abschreckung, solange es andere Staaten gibt, die nicht darauf verzichten", sagte der CDU-Politiker.





Deutschland ratifiziert UN-Atomwaffenverbotsvertrag nicht





Am Freitag ist der internationale UN-Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft getreten, der Einsatz, Entwicklung, Produktion und Lagerung von Atomwaffen verbietet. Die UNO-Vollversammlung hat das Abkommen vor vier Jahren geschlossen, inzwischen haben es 51 Staaten ratifiziert. Darunter ist allerdings keine der neun Atommächte.