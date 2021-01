- Annen: "Kooperation soll im Mittelpunkt stehen"

Das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA unter Trump war angespannt. Mit dem Amtsantritt Bidens erhofft sich Berlin mehr Verlässlichkeit und einen Fokus auf gemeinsame Anliegen in Sachen Klima und globaler Sicherheit, sagt Niels Annen (SPD), Staatsminister im Auswärtigen Amt.



Amerika sei mit dem Amtsantritt Joe Bidens wieder ein Partner, so Annen - und dessen Bedeutung könne man gar nicht hoch genug einschätzen. Er erwarte aber nicht, dass die USA und Deutschland immer einer Meinung sein werden.





Annen: Gemeinsamkeiten sollen im Vordergrund stehen



Zum Disput um Nord Stream 2 sagte der SPD-Politiker, dass es nicht Deutschlands Entscheidung gewesen sei, das Thema so in den Fokus zu rücken. Viel eher sollten Gemeinsamkeiten im Vordergrund stehen, wie die Bekämpfung der Corona-Pandemie, die Erholung der Wirtschaft sowie das Pariser Klimaabkommen. Auch über die Erhöhung der Verteidigungsausgaben wolle man noch einmal gemeinsam sprechen, so Annen. Insgesamt müsse die "Kooperation wieder in den Mittelpunkt rücken", so der SPD-Politiker.