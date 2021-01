ARD Bild: ARD

Mo 18.01.2021 | 15:05 | Interviews

- Dregger: Polizei ist gegen Menschenhändler im Nachteil

In der Dokumentation "Handelsware Kind" ist rbb24-Recherche dem vietnamesischen Menschenhandel in Berlin nachgegangen, in dem Berlin eine wichtige Rolle spielt. Berlins CDU-Fraktionschef Burkard Dregger fordert ein entschiedeneres Vorgehen vom Senat.

Berlins CDU-Fraktionschef Burkard Dregger hat vom Senat gefordert, entschiedener gegen Menschenhändler vorzugehen. Die rot-rot-grüne Koalition unternehme zu wenig im Kampf gegen die Organisierte Kriminalität. Mit deren Vertretern müsse sich die Polizei auf Augenhöhe auseinandersetzen, so Dregger: "Das ist derzeit nicht der Fall, weil die Koalition [...] der Polizei das Recht zur Quellentelefonüberwachung verweigert. Das bedeutet: Man darf also momentan nur die Festnetzanschlüsse von Verbrechern überwachen zum Zwecke der Gefahrenabwehr, aber nicht die Handys. Und da die natürlich alle mobil telefonieren, sind wir hier einfach im Nachteil – und das muss sich ändern."

Dregger kündigte an, das Thema im Innenausschuss zur Sprache bringen. Ermittler sehen Berlin als "Dreh- und Angelpunkt" vietnamesischer Menschenhändler in Westeuropa. Ein BKA-Sprecher sagte rbb24-Recherche, illegal eingeschleuste Kinder und Jugendliche würden von Berlin aus nach ganz Westeuropa vermittelt. Oft müssten sie als Zigarettenverkäufer oder Drogenkuriere die Kosten für die Schleusung abarbeiten.