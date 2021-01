- "Im Ausland zu bleiben war keine Option für Nawalny"

30 Tage Haft wegen des Verstoßes gegen Meldeauflagen - so lautet das Urteil gegen Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. Der russische Politologe4 Mikhail Polianskii erklärt, warum Nawalny überhaupt nach Moskau zurückgekehrt ist und was seine politischen Ziele sind.



Der Kremlkritiker Nawalny ist von einem russischen Gericht in einem Eilverfahren zu 30 Tagen Haft verurteilt worden. Der 44-Jährige habe gegen Meldeauflagen nach einem früheren Strafprozess verstoßen, hieß es zur Begründung.

Nawalny war am Sonntag von Berlin nach Moskau zurückgekehrt. Er kritisiert das Verfahren als politische Inszenierung mit dem Ziel, ihn zum Schweigen zu bringen.

Aber warum ist er zurückgekehrt, obwohl er davon ausgehen musste, dass man ihn verhaftet? Mikhail Polianskii ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, die zum Verbund der Leibniz-Institute gehört. Er sagt: "Für ihn war es keine Option, im Ausland zu bleiben, weil er jetzt die wichtigste Oppositionsfigur in Russland sein wird."

Nawalny sei in Russland erst durch die Vergiftung bekannter in geworden. Zuvor sei in Deutschland viel mehr über ihn diskutiert worden, als in seiner Heimat.

Welche Politik Nawalny tatsächlich verfolgt, sei dabei gar nicht so ganz klar, meint Polianskii: "Es geht darum, die Partei 'Einiges Russland' abzuwählen. […] Sie sagen immer: 'Wir wollen das wunderschöne Russland der Zukunft' – aber worum es dabei genau geht, bleibt offen."