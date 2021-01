- Präsidentenvereidigung hinter Stacheldraht

Am kommenden Mittwoch soll der neu gewählte US-Präsident Joe Biden in Washington vereidigt werden. Weil Anhänger des scheidenden Präsidenten Trump weitere Proteste angekündigt haben, wird es eine Amtseinführung unter Hochsicherheitsbedingungen, berichtet Torsten Teichmann, Korrespondent in Washington.

Am kommenden Mittwoch, dem 20. Januar, soll der neue US-Präsident Joe Biden vereidigt werden. Sein scheidender Amtsvorgänger Donald Trump hat bereits angekündigt, nicht an der Vereidigungszeremonie teilnehmen zu wollen, und auch viele Trump-Anhänger wollen die Wahl Bidens weiterhin nicht anerkennen. Für die Tage bis zur Vereidigung haben die Anhänger des scheidenden US-Präsidenten weitere Demonstrationen in allen US-Bundesstaaten angekündigt.

Nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington in der vergangenen Woche, werden die radikalen Kreise der Trump-Anhänger nun jedoch vom FBI beobachtet, berichtet ARD-Korrespondent Torsten Teichmann. Das Eindringen in den US-Parlamentssitz, bei dem fünf Menschen ums Leben kamen, werde bei den radikalen Trump-Anhängern als Erfolg gewertet.

Amtseinführung ohne Parade

Weil sich einige nun bestärkt fühlen könnten, ähnliche Angriffe zur Amtseinführung von Joe Biden zu starten, seien die Sicherheitsmaßnahmen insbesondere in Washington noch einmal massiv erhöht worden, so Teichmann. In der us-amerikanischen Hauptstadt seien bereits jetzt viele Straßen gesperrt. Weiterhin bewachen 25.000 Mitglieder der Nationalgarde das Kapitol, um die Arbeit der Abgeordneten zu schützen.

Auch die übliche Paradefahrt des neuen US-Präsidenten durch die Straßen Washingtons hin zum Kapitol werde in diesem Jahr aufgrund der Sicherheitsbedenken aber auch wegen der Corona-Pandemie ausfallen. "Das wird dieses Mal eine Amtseinführung, die ganz anders ist als alle bisherigen“, glaubt ARD-Korrespondent Teichmann.