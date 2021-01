- "Wir müssen uns auf die Risikopatienten konzentrieren"

Schon Anfang kommender Woche wollen Bund und Länder über eine erneute Verschärfung der Corona-Maßnahmen beraten. Der Epidemiologe Klaus Stöhr plädiert dafür, bei der Entscheidung über mögliche neue Beschränkungen differenzierter vorzugehen und auch eine Positivagenda zu entwickeln.

Am Dienstag wollen Bund und Länder über weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen beraten. Der Epidemiologe Klaus Stöhr war Krisenmanager der Weltgesundheitsorganisation während der SARS-Epidemie. Für die Diskussion um neue Beschränkungen plädiert Stöhr dafür, die Lage differenzierter zu betrachten.

"In so einem Winter, wenn es kalt wird, das Virus noch so aggressiv zirkuliert und die Populationsempfänglichkeit noch so hoch ist, kann man eigentlich nicht erwarten, dass die Zahlen von allein nach unten gehen." Die Entwicklungen in England und Irland haben demnach gezeigt, dass nach Lockerungen die Zahlen "durch die Decke" gegangen sind und die Intensivstationen voll waren. Da wolle man in Deutschland nicht hinkommen.

"Und da sind wir auch nicht", betonte der Epidemiologe: "In den letzten drei, vier, fünf Wochen hat sich die Inzidenz ja gehalten." Bei der Entscheidung über mögliche verschärfte Maßnahmen müsse daher differenzierter betrachten, fordert Stöhr. So gebe es geographische Unterschiede, aber auch bei den Sterbefällen. "Man muss sich auf die Risikopatienten konzentrieren und auf diejenigen, die Vorerkrankungen haben."

Forderung nach einer Positivagenda

In Alten- und Pflegheimen gebe es bereits gute Hygienekonzepte, diese müssten aber auch umgesetzt werden, sagt Stöhr: "Es ist unverantwortlich, wenn man ohne Testung in die Alten- und Pflegeheime gehen kann." Die Impfungen werden zwar Entspannung bringen, das werde aber noch einige Monate dauern. Zudem spricht sich der Epidemiologe dafür aus, dass sich das Pflegepersonal großflächig testen lassen müsse.

Alles, was Kontakte reduziere, sei aktuell richtig. Auf der anderen Seite müsse es aber auch eine Positivagenda geben. Konkret schlug der Epidemiologe vor, Kitas und Grundschulen wieder zu öffnen. "Wenn es keine Positivagenda gibt, wird es auch schwierig, die Menschen mitzunehmen", so Stöhr.