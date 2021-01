- Personalentscheidung ja, Richtungsentscheidung nein

Armin Laschet wird neuer Parteivorsitzender der CDU. In einer Stichwahl setzte sich der NRW-Ministerpräsident gegen seinen Mitbewerber Friedrich Merz durch. Nach dem knappen Ergebnis sieht Hauptstadtkorrespondent Uli Hauck die Frage der zukünftigen Richtung der CDU jedoch weiter ungeklärt.

Innerhalb von gerade einmal 20 Minuten fanden der erste Wahlgang statt, in dem Norbert Röttgen als Drittplatzierter aus dem Rennen um den CDU-Parteivorsitz ausschied, und dann auch die Stichwahl zwischen Armin Laschet und Friedrich Merz.

Mit 521 Stimmen setzte sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident in der Stichwahl gegen Merz durch. "Die CDU hat das Konzept für diesen digitalen Parteitag strikt durchgezogen“, berichtet Hauptstadtkorrespondent Uli Hauck, der die Wahl des neuen CDU-Chefs verfolgt hat. Alle drei Redner hätten sich an ihre 15-minütige Redezeit gehalten und danach sei bei der Abstimmung per Mausklick auch alles reibungslos abgelaufen.

CDU weiter gespalten



Das knappe Ergebnis zwischen Laschet und Merz verdeutliche dabei allerdings auch noch einmal die Spaltung innerhalb der CDU, zwischen dem konservativen Lager um Friedrich Merz und dem Kurs der Mitte für den Laschet und auch der dritte Kandidat Röttgen stehen, so Hauck. "Die Richtungsentscheidung ist hier noch nicht gefallen und wird vielleicht auch noch lange nicht fallen.“

Die Wahl von Laschet muss nun noch offiziell in einer Briefwahl bestätigt werden. Allerdings werden Merz und Röttgen nach der Entscheidung auf dem digitalen Parteitag am Samstag nicht mehr zur Briefwahl antreten, wodurch die Bestätigung von Armin Laschet als CDU-Parteivorsitzendem nur noch Formsache sein sollte.

"Es wird jedoch spannend sein, zu sehen, wie viele Stimmen Armin Laschet bekommt, wenn nur noch sein Name auf dem Briefwahlzettel steht“, so Hauck. Am kommenden Freitag soll das Ergebnis der Briefwahl feststehen.