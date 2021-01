- Forscher: Wir müssen die tägliche Mobilität einschränken

Trotz des harten Lockdown sinkt die Zahl der Corona-Neuinfektionen kaum. An Weihnachten seien die Menschen sehr diszipliniert gewesen und hätten keine weiten Reisen unternommen, sagt der Forscher Dirk Brockmann. Doch es gebe nach wie vor einen Berufsverkehr.



Angesichts der kaum sinkenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus fordert der Forscher Dirk Brockmann, die tägliche Mobilität einiger Menschen noch stärker einzuschränken. Es gebe nach wie vor einen Berufsverkehr, in Großstädten wie etwa Berlin bedeute das volle Bahnen und Busse. Wissenschaftliche Auswertungen zeigten, dass noch immer zu viele Menschen unterwegs seien.

Mobilitätsdaten zeigen Ausschläge im Berufsverkehr



"Wir müssen wirklich alles unter die Lupe nehmen", so der Physiker von der Humboldt-Universität zu Berlin. Während der Weihnachtstage hätten Mobilitätsdaten gezeigt, das die Menschen sehr diszipliniert gewesen seien und keine weiten Reisen unternommen hätten. Aber weitere Maßnahmen seien nötig, um die Infektionszahlen zu drücken.

Homeoffice sollte immer ermöglicht werden



"Eine Sache ist, die Mobilität stärker einzugrenzen - so, dass da weniger Kontakte stattfinden. [...] Da, wo man noch mehr Homeoffice machen kann, noch mehr Homeoffice machen. Es muss sozusagen, an allen Ecken, wo Kontakte noch passieren, muss das eingespart werden und gleichzeitig müssen die Maßnahmen, die ja wirken sollen, auch umgesetzt werden", sagte Brockmann.

Mögliches Bund-Länder-Treffen in der nächsten Woche



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will schon in der kommenden Woche mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Dabei soll es um eine Verlängerung des derzeitigen Lockdowns gehen, aber auch um mögliche weitere Verschärfungen.