- "Russland verfolgt mit der Pipeline geopolitische Ziele"

Nach Verzögerungen kann nun an der Erdgaspipeline Nordstream 2 weitergebaut werden. Gut 94 Prozent der Leitung sind schon verlegt. Es wäre besser gewesen, Russland hier politisch noch einmal in die Verantwortung zu nehmen, sagt Alexander Graf Lambsdorff, FDP-Vize-Fraktionschef im Deutschen Bundestag.

Aus Sicht seiner Fraktion wäre es sinnvoller, den Bau an Nordstream 2 zu unterbrechen und "Russland eine Chance zu geben, sich politisch wieder auf Europa zuzubewegen", sagte Graf Lambsdorff. Die Vergiftung des Kreml-Kritikers Nawalny, der Konfikt in der Ostukraine, die Annexion der Krim - all das sei im europäischen Ausland nicht vermittelbar.



Graf Lambsdorff: Pipeline-Bau verfolgt geopolitische Ziele



Für den Betrieb von Nordstream 2 brauche es zahlreiche Genehmigungen - so auch eine Genehmigung für die Inbetriebnahme. Graf Lambsdorff sagte, es müsse dabei noch einmal deutlich werden, dass die Pipeline den Gastransport über die Ukraine einschränke. Ziel Russlands sei es, die Ukraine politisch zu schwächen und Gelder abzuziehen. Hinter der Pipeline steckten also klar geopolitische und nicht energiepolitische Ziele, so der FDP-Politiker. Er kritisierte zudem die Gründung einer Stitung, um die Sanktionen der USA am Bau von Nordstream 2 zu umgehen.