- "Die Strategie der abgeflachten Kurve ist gescheitert"

Im Netz kursiert derzeit der Aufruf zu "Zero Covid". UnterstützerInnen fordern einen europaweiten kompletten Shutdown, um null Infektionen zu erreichen und die Pandemie zu beenden. Mitinitiator Christian Zeller, Professor für Wirtschaftsgeographie an der Universität Salzburg, erklärt die Idee.



Zeller sagte, er begrüße die Erwägungen der Bundesregierung, einen noch härteren Lockdown durchzusetzen. Denn die Infektionszahlen gingen nicht runter, zudem grassierten auch die mutierten Virusvarianten. Er kritisierte jedoch auch die europäischen Regierungen dafür, dass sie von Anfang an nicht beabsichtigt hätten, die Pandemie zu beenden - sondern lediglich die Kurve der Neuansteckungen abflachen wollten. Ziel sei es gewesen, dass das Gesundheitssystem nicht zusammenbricht. "Diese Strategie ist gescheitert", so Zeller.



Pandemie eindämmen mit "Null Covid"



Die Initiative "Zero Covid" stützt sich auf einen Konsens Tausender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in der angesehenen Zeitschrift "The Lancet" gefordert hatten, dass es in Europa nur noch maximal zehn Corona-Ansteckungen pro Tag pro eine Million Einwohner geben solle. Dies erreiche man nur mit einem kompletten Shutdown in Europa.





Zeller: Nur Privatleben einschränken reicht nicht





Zeller sagte, die Lasten eines kompletten Shutdown sollten gerecht verteilt werden. Außerdem sollten Arbeitswege und Arbeitsprozesse mit in die Pandemiepolitik einbezogen werden. "Genau das wird seit Februar nicht gemacht", so der Professor. Sich nur im Privatbereich einzuschränken sei "hochgradig ungerecht".