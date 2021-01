- Psychologin: Wir nehmen nicht genug Abstand zu Lieblingsmenschen

Der Corona-Lockdown zerrt bei vielen an den Nerven. Einsamer fühler wir uns meist nicht, sagt Jutta Mata, Professorin für Gesundheitspsychologie. Aber zu unseren Liebsten, denen wir uns verbunden fühlen, lassen wir noch zu viel körperliche Nähe zu.



Für Jutta Mata, Professorin für Gesundheitspsychologie an der Universität Mannheim, ist einer der Gründe für die weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen, dass wir nicht ausreichend Abstand zu unseren liebsten Menschen einnehmen.

Weniger Schutz bei nahestehenden Menschen

Viele Menschen schützten sich weniger, wenn sie mit Personen zusammen seien, denen sie sich nah und verbunden fühlten, erklärt Mata. "Weil einfach da so eine Nähe ist und man subjektiv das Gefühl hat, dass die doch nichts Schlechtes für einen tun können."

"Wir brauchen Verhaltensmaßnahmen"

Es sei ganz klar: Ohne Kontakte würde das Virus aussterben. Möglich sei das aber kaum, so Mata. "Wir sind ja immer noch Menschen. Wir sind zutiefst soziale Wesen." In Umfragen hätten sich bisher keine riesigen Schwankungen ergeben in Bezug auf Einsamkeit vor und während der Corona-Pandemie. Dennoch sagt sie: "Wir brauchen ganz stark Verhaltensmaßnahmen." Verbote und Vorgaben etwa beim Tagen von Masken helfen im Vergleich zur Freiwilligkeit.