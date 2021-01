imago images/ Ken Cedeno Bild: imago images/ Ken Cedeno

Fr 15.01.2021 | 06:25 | Interviews

- USA in einer "dramatischen sozialen Krise"

Der baldige US-Präsident Joe Biden will ein neues Corona-Hilfspaket auflegen. Aus Sicht von Bastian Hermisson von der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington ist das auch dringend nötig: Das Land sei in einer sozialen Krise, sichtbar etwa an kilometerlangen Schlangen vor Essensausgaben.