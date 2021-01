- "China versucht, unbequeme Fragen zu vermeiden"

Eine WHO-Delegation forscht derzeit in China nach den Ursachen des Coronavirus-Ausbruchs in Wuhan. Dabei könne sie jedoch nicht komplett unabhängig agieren, sagt Olaf Wientzek, Leiter Multilateraler Dialog der Konrad Adenauer-Stiftung in Genf.

Wientzek sieht es als berechtigte Kritik an, dass China bei der Aufklärung des Corona-Ausbruchs in Wuhan etwas zu verbergen habe. Denn die WHO-Delegation, die nun im Land ist, wollte schon im Mai 2020 nach Wuhan. Doch China stellte sich quer, denn die Regierung befürchte, so Wientzek, dass Ergebnisse beweisen könnten: China hat Fehler bei der Corona-Bekämpfung gemacht.



Kritik an WHO nicht berechtigt





Kritik an der WHO - zum Beispiel zu große Nähe zu China, aber auch Abhängigkeit von privaten Geldgeberinnen - müsse man relativ sehen, so der KAS-Mitarbeiter. Denn die WHO kritisiere generell ihre Mitgliedsländer nicht offen und direkt. Zwar habe die Organisation in der Pandemie auch nicht fehlerfrei gearbeitet - aber im großen und ganzen "hat sie keine schlechte Figur abgegeben", so Wientzek.