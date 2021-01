- Kartellamt: Digitalisierungsgesetz bringt "Waffengleichheit"

Der Bundestag wird am Donnerstag voraussichtlich das neue Digitalisierungsgesetz verabschieden, das es Tech-Giganten schwerer machen soll, eine marktbeherrschende Stellung einzunehmen. Kartellamts-Präsident Andreas Mundt sagt: Ihnen mache das neue Gesetz die Arbeit leichter.



Den Messenger-Dienst Whatsapp nutzen zwei Milliarden Menschen weltweit. Wer die neuen Nutzungsbedingungen abnickt, der stimmt auch zu, dass der Mutterkonzern Facebook die Daten zu Werbezwecken auf all seinen Plattformen nutzen kann. Google bevorzugt die eigenen Partner vor Konkurrenten in der Suchmaschine, Autofirmen leiten via Exklusivdaten die Kunden zu den eigenen Vertragswerkstätten.

Nicht fair, findet die Bundesregierung und legt ein novelliertes Digitalisierungsgesetz vor. Das soll am Donnerstag im Bundestag verabschiedet werden. Das freut Andreas Mundt, den Präsidenten des Bundeskartellamtes: "Wir fürchten, dass einige wenige Unternehmen über das bestimmen, was im Internet und darüber hinaus geschieht."



"Das Gesetz macht uns die Arbeit leichter"

Das neue Gesetz sieht vor, dass die Tech-Giganten künftig besonderen Verhaltensvorschriften unterliegen, erklärt Mundt: "Diese Unternehmen dürfen nicht mehr sich selbst oder ihre eigenen Dienste bevorzugen. Sie dürfen andere Dienste, die auf Märkte zutreten wollen, nicht länger behindern, sei es durch die Datennutzung, sei es durch andere Strategien. Und sie dürfen Verbraucher nicht ohne weiteres zwingen, dass sie die Dienste dieses Unternehmens nur in Anspruch nehmen dürfen, wenn sie ihre Daten hingeben. Es muss Ausweichmöglichkeiten geben."

Das neue Gesetz macht dem Kartellamt die Arbeit leichter, sagt Andreas Mundt: "Wir können auf Märkten einschreiten, wo dieses sehr großen Unternehmen noch nicht marktbeherrschend sind. Also wir müssen nicht warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern wir können rechtzeitig unsere Waffen zücken. Ich glaube schon, dass hier mehr Waffengleichheit hergestellt wird auf mittlere Sicht."