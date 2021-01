- Moderna-Stoff wird in neuem Impfzentrum vorerst nicht gespritzt

In Berlins neuem Corona-Impfzentrum in Wedding sollte eigentlich der Moderna-Stoff eingesetzt werden. Nach Problemen "im Auftauprozess" wird dort nun erst einmal der von Biontech gespritzt. Für DRK-Präsident Mario Czaja läuft das Impfen in der Hauptstadt dennoch "sehr, sehr gut".



In Berlin wird an diesem Donnerstag ein zweites Corona-Impfzentrum im Erika-Heß-Eisstadion in Wedding eröffnet. Dort wird künftig das Serum des Herstellers Moderna verabreicht. Wegen Pannen in der Kühlkette kommt dort aber zunächst noch der Impfstoff von Biontech und Pfizer zum Einsatz. Es habe Probleme "im Auftauprozess" gegeben, sagte DRK-Präsident Mario Czaja (CDU).

Zweite Biontech-Impfrunde ab Montag in der Arena



"Im Großen und Ganzen läuft es für Berlin sehr, sehr gut", so Czaja. Es fehle an Impfstoff, das sei ein allgemeines Problem. Dennoch könne am Montag mit den zweiten Biontech-Impfungen begonnen weden.

"Impfzentren sind wirklich Orte der Hoffnung"

"Impfzentren sind wirklich Orte der Hoffnung", meinte Czaja. Probleme gebe es dennoch bei der Terminvergabe gerade für ältere Menschen, wo nachgesteuert werden könne. Gut gelaufen sei allerdings die Entscheidung, dass Taxifahrten zu den Impfzentren übernommen werden.