- Wenn der Polarwirbel kollabiert

Der Polarwirbel zerbricht. Daraus könnte ein langer, harter Winter folgen. Aber was ist dieser Polarwirbel genau? Katja Matthes, Direktorin des GEOMAR Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel, klärt auf.

Meteorologen rufen „Achtung Tief Dimitrios“, es könnte bald richtig knackig kalt werden, die Vorboten merken wir schon - in Madrid herrscht Schneechaos, hier bei uns könnte es demnächst sibirisch werden. In vielen Teilen Deutschlands ist es glatt auf den Straßen. Schneeschauer.

Aber es gibt ein Phänomen dahinter, nämlich den sogenannten Polarwirbel, das sind höhere Luftmassen über der Nordhalb-Kugel. Katja Matthes, Direktorin des GEOMAR Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel, erklärt: "Der Polarwirbel ist ein riesiges Tiefdruckzentrum in der Stratosphäre." Diese befinde sich in etwa 15 -30 Kilometern Höhe, also über der Schicht, in der das Wetter stattfinde. Dort herrschten Westwindgeschwindigkeiten von über 200 km/h und Temperaturen von minus 80 Grad. Dieser bewege sich wie ein riesiger Kreisel.

Extrem stark anhaltende Kälte

Etwa alle zwei Jahren komme es zu Erwärmungen in der Stratosphäre. Es komme hier zu einem Anstieg von mehr als 20 Grad, teilweise sogar Plusgrade. Dann breche dieser Polarwirbel zusammen und könne einen Einfluss auf die Troposphäre darunter haben, erklärt Matthes. Etwa ein Viertel der kalten Winter könne man auf solche Veränderungen zurückführen, vor allem die extrem stark anhaltende Kälte.

Aktuell sei es wieder deutlich zu warm, sagt Matthes. "Das habe natürlich mit der Klimaerwärmung zu tun." Die Prognosen für die kommenden Wochen hänge von Dauer und Stärke der Störung in der Stratosphäre zusammen. Da tropfe vieles nach unten durch.

"Die Wettermodelle sagen aber alle für die nächsten Tage sehr sehr kalte und schneereiche Bedingungen vorher." Es hänge jedoch immer davon ab, wie die Hoch- und Tiefdruckgebiete lägen, so Matthes.