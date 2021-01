- Unwörter: Corona-Diktatur und Rückführungspatenschaften

Die Jury hat gleich zwei problematische Begriffe zum "Unwort des Jahres 2020" gekürt: "Corona-Diktatur" und "Rückführungspatenschaften". Germanistik-Professorin und Jurymitglied Nina Janich erklärt, warum die Wahl auf die beiden Wörter gefallen ist.



Mit der Wahl von zwei Unwörtern wollte die Jury dem Umstand Rechnung tragen, dass Corona das beherrschende Thema 2020 war. Aber auch daran erinnern, dass es auch andere wichtige Felder gibt, bei denen Sprachkritik wichtig sei, erklärt Jury-Mitglied Nina Janich.

Unwort: Rückführungspatenschaften

Rückführungspatenschaften ist ein regulärer Begriff aus der EU-Politik, sagt die Germanistik-Professorin. Der Terminus bezeichnet, dass EU-Staaten, die keine Geflüchteten aufnehmen, zumindest durch diese Patenschaften die Verantwortung für ihre Abschiebung übernehmen sollen. "Und wir halten dieses Wort für beschönigend in doppelter Hinsicht." Es ist demnach irreführend und zynisch: "Denn ein Pate übernimmt eigentlich Schutz und Verantwortung im Interesse des Schutzbefohlenen". Die Kombination aus Rückführung und Patenschaft suggeriert, dass das "eine gute Tat sei", so Janich.

Unwort: Corona-Diktatur

Die Wahl auf den Begriff "Corona-Diktatur" sei schnell und einhellig gefallen, weil

"Corona-Diktatur auch tatsächliche Diktaturen verharmlost. Weil es und verhöhnt, dass Menschen unter solchen Diktaturen tatsächlich leiden, verfolgt werden", betont die Sprach-Expertin. Zudem verhindere der Begriff eine offene Diskussion über tatsächliche Kritik an Corona-Maßnahmen, "weil es so überzogen ist".

Sprache als Mittel zum Kampf

Je schwieriger eine politische Situation ist, desto werde über Sprache gekämpft, Begriffe würden besetzt, sagt Janich. Sprachkritik sei immer notwendig und Teil einer Demokratie, aber: "Aus unserer Sicht ist in den letzten Jahren der Konsens darüber immer brüchiger geworden, was noch akzeptabel ist im öffentlichen Sprachgebrauch", so das Jury-Mitglied für das Unwort des Jahres.