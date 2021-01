- Impfpflicht für einzelne Berufe "kann ethisch begründet werden"

Soll es im Kampf gegen Corona eine Impfpflicht geben? Wolfram Henn vom Deutschen Ethikrat erklärt, was möglich ist und wo die Grenzen liegen. Außerdem spricht er über Unterschiede zwischen staatlichen und privatwirtschaftlichen Bereichen.



Verfassungsrechtlich sei eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen grundlegend möglich, sagt Wolfram Henn. Das Ethikratmitglied ist Sprecher der ratsinternen Arbeitsgruppe "Impfen als Pflicht?". Henn verweist dabei auf die Masernimpfpflicht für KiTa-Mitarbeiter.

"Aber generell, da spreche ich als Ethiker, sollten Verpflichtungen immer erst dann in Betracht gezogen werden, wenn die Leute auf der freiwilligen Ebene nicht motiviert werden können." Zudem führe man laut Henn die Diskussion um eine Impfpflicht zu früh, da es praktisch nicht genug Impfstoff für alle gibt.

Keine allgemeine Impfpflicht - Ausnahmen aber möglich



Eine allgemeine Impfpflicht komme auf keinen Fall in Frage, allerdings sagt der

Humangenetiker: "Eine berufsbezogene Impfpflicht kann ethisch dadurch begründet werden, dass Menschen durch eine freie Berufswahl in eine besondere Verantwortung gegangen sind und sich dann auch bestimmte Lasten auferlegen lassen müssen." Der Unterschied zur Masernimpfung liege aber darin, dass man dort bereits langjährige Erfahrung habe. Diese fehle noch bei der Corona-Impfung. "Das sollte uns ein Stückchen vorsichtiger machen.", so Henn.

Nachteile im privatwirtschaftlichen Bereich



Außerdem sei zu unterscheiden zwischen staatlichen und privatwirtschaftlichen Bereichen - - wenn etwa nur Geimpfte ein Abo für ein Fitnessstudio bekommen: "Gewisse Nachteile auf der individuellen Ebene müssen Menschen, die nicht geimpft sein werden, wohl irgendwann hinnehmen müssen." Das dürfe aber nicht allgemeine Lebensvollzüge - wie Bäcker oder bahnfahren - betreffen. Wolfram Henn plädiert dafür, das Thema Impfen auf der sozialen Ebene abzuarbeiten. "Der Staat sollte da seine Hände rauslassen", so das Mitglied des Ethikrats.