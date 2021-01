Gehen WhatsApp-Nutzerdaten an Facebook?

Neue Datenschutzbestimmungen beim Instant-Massenger WhatsApp sorgen bei Nutzern für Verunsicherung. Werden die Daten nun an den Mutterkonzern Facebook weitergereicht? Über die Lage klärt Ingo Dachwitz von netzpolitik.org auf.

Bei der Übernahme von WhatsApp musste Facebook der EU-Kommission zusichern, dass es keinen Datenaustausch zwischen den Diensten geben werde. Ingo Dachwitz, Redakteur beim Onlinepostal netzpolitik.org warnt: "Das Geschäftsinteresse von WhatsApp und Facebook bleibt weiterhin bestehen, diese Daten zusammenzuführen."

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen seien in diesem Punkt widersprüchlich. Zudem sei die Intransparenz, wie der Dienst arbeitet, eines der Grundprobleme, erklärt Dachwitz. Die Allgemeinen Geschäftbedingungen seien nicht dazu gemacht, sie zu verstehen, sondern juristisch abzusichern.

Als Nutzer merke man nicht, wenn die Dienste immer weiter zusammengeschoben werden. Facebook habe zudem ein Interesse daran, alle seine Dienste zusammenzuführen, "damit es am Ende ein Dienst ist." Schon jetzt habe Facebook Schattenprofile über Menschen, die gar kein Facebook-Profile haben - etwa wenn Nutzer ihre Adressbücher damit teilen.



Als Alternative zu WhatsApp nennt Dachwitz die Massenger Signal und Threema. So werde Signal von einer Stiftung getragen. Threema sei ein datenschutzfreundlicher Messenger aus der Schweiz. Beide Geschäftsmodelle sehen "anders aus als der Überwachungskapitalismus, den wir bei Facebook haben", so der Redakteur von netzpolitik.org.