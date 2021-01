- Amtsenthebungsverfahren würde Bekenntnis erzwingen

Neun Tage noch ist Donald Trump der US-Präsident. Die US-Demokraten wollen noch vorher ein Amtsenthebungsverfahren einleiten. Welche Bedeutung das für die US-Demokratie hätte und was von Trump nach seiner Amtszeit bleibt, ordnet USA-Experte Boris Vormann ein.

Die Chancen auf ein Amtserhebungsverfahren seien in der kurzen Restamtszeit von US-Präsident Donald Trump eher gering, erklärt Boris Vormann, USA-Experte und Professor für Politikwissenschaft am Bard College Berlin. Schwierig würde es, eine Zweidrittelmehrheit im Senat zu bekommen. Allerdings könnte ein Verfahren auch über den 20. Januar, wenn die Amtsübergabe an Joe Biden erfolgt, hinaus noch stattfinden.

Neben einer Symbolik gehe es auch darum, die Republikaner zu einem Bekenntnis zu drängen: "Weil sich dann tatsächlich auch die Republikaner im Senat ganz klar äußern müssen, ob sie noch Trump folgen oder nicht mehr." Ein Bekenntnis zu erzwingen, hätte nach Ansicht von Vormann auch Konsequenzen für die nächsten Wahlen in den USA.

Wie viel Trumpismus bleibt?



In den nächsten Jahren werde sich die Republikanische Partei weiter mit sich selbst beschäftigen müssen, sagt der USA-Experte. Zudem sei Trumps Analyse, dass es Probleme mit Globalisierung und Ungleichheiten gibt, auch bei der Linken zu finden: "Nur die Konsequenzen sind anders." Vormann betont: "Wenn Biden diese ursächlichen Probleme nicht angeht, werden wir es noch lange mit dem Trumpismus zu tun haben." Biden müsse Gesetze anstoßen, die Ungleichheiten zwischen Land und Stadt sowie arm und reich aufheben.



Gemeinsamer Boden - wichtig für Demokratie

Weitere Ausschreitungen wie am 6. Januar am Kapitol hält der USA-Experte für möglich. Die große Frage sei: Wie viel gemeinsamen Nenner braucht man, um eine Demokratie am Leben zu erhalten? Wenn man in Parallelwelten unterwegs ist, und der Gegenseite nicht glaubt, habe man keinen Gemeinsamen Boden. "Und dann kann man sich nicht gemeinsam als Volk über die Zukunft der Gesellschaft Gedanken machen. Und das ist genau das, was Demokratie eigentlich definiert", so Boris Vormann.