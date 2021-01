In den Berliner Schulen ist die Präsenzpflicht bis 25. Januar ausgesetzt. Für Abschlussklassen kann aber Unterricht angeboten werden. Er sei froh über die Lösung, es habe in der Koalition ernste Diskussionen gegeben, sagt Carsten Schatz (Linke).



Angesichts steigender Inzidenzen sei es notwendig, in der Pandemie weiter sehr vorsichtig zu sein, so Schatz. "Wir sind noch lange nicht über den Berg", sagte der Linken-Fraktionsvorsitzende im Berliner Abgeordnetenhaus.

Heftige öffentliche Kritik



Die unterschiedlichen Meldungen der letzen Woche über die Planungen für die Schulen seien nicht nur ein Kommunikationsproblem gewesen. Es habe ernste Diskussionen innerhalb der rot-rot-grünen Koalition gegeben, betont Schatz. Diese Debatte sowie der öffentliche Gegenwind von Schulen, Eltern und Verbänden hätten bewirkt, dass Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD) beim Präsenzunterricht für Abschlussklassen zurückgerudert sei.

"Die Leute, die die Motivation haben, tatsächlich zu gucken, dass so viel Präsenzunterricht als möglich gegeben wird, denen will ich jetzt auch nichts schlechtes unterstellen", sagt Schatz. Es gebe in der Debatte mehrere Meinungen. Die letzte Woche habe gezeigt, dass öffentliche Diskussionen auch im Parlament etwas bewirken können.