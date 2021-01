- Müller: Vorerst kein Präsenzunterricht

Bis Ende Januar gelten auch in Berlin strenge Kontaktbeschränkungen,Schulen und Läden bleiben weitgehend geschlossen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) räumt Fehler in der Kommunikation ein. Alle Entscheidungen müssten sich aber strikt nach dem Infektionsgeschehen richten.



Die Kommunikation zum Thema Schulen sei in der vergangenen Woche "nicht gut gelaufen", sagte Müller. Es sei der Eindruck entstanden, als sollten ab Montag alle Schulen zum Präsenzunterricht zurückkehren. Das sei aber nicht geplant gewesen.

Entscheidungen müssen sich nach Infektionslage richten

Berlin halte sich strikt an die Verabredungen zwischen Bund und Ländern, so Müller. Dort sei beschlossen worden, dass die Schulen grundsätzlich geschlossen bleiben sollen - mit Ausnahme der Abschlussklassen. Man habe lediglich darstellen wollen, wie nach den Abschlussjahrgängen auch die anderen Klassenstufen schrittweise in die Schulen zurückkehren können, falls es die Infektionslage zulässt. Weil das Verunsicherung ausgelöst habe, habe der Senat die Entscheidung korrigiert.

Der Senat hatte vergangene Woche angekündigt, dass Abschlussjahrgänge ab heute in halber Klassenstärke in die Schulen zurückkehren sollen. Nach massiver Kritik hat Bildungssenatorin Scheeres die Präsenzpflicht zurückgenommen.