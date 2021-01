- Wirksamkeit der Corona-Maßnahmen: Studien fehlen

Weil die gemeldeten Fälle von Corona-Infektionen weiterhin auf hohem Niveau sind, gelten weiter verschärfte Maßnahmen. Wie wirksam die Maßnahmen aus wissenschaftlicher Sicht sind, sei schwer zu beantworten. Warum? Das erklärt der Medizinstatistiker Gerd Antes.



Der Medizinstatistiker Gerd Antes beklagt Versäumnisse im Kampf gegen Corona - auch in Hinblick auf die Wissenschaft in Deutschland. So wurde demnach seit Anfang der Krise zu wenig versucht, die zentralen Fragen zur Ansteckung zu beantworten: "Und die, die über allem steht, ist: Wo passiert es?"

Dabei habe sich die Wissenschaft nach Ansicht des Medizinstatistikers "nicht gerade mit Ruhm bekleckert". Teilweise habe es gute Vorschläge gegeben, die an der Finanzierung gescheitert seien. Andere haben es demnach gar nicht erst versucht und es gäbe auch falsche Ansätze. "Corona ist die Lupe, die alle Defizite, die schon existieren, deutlich sichtbar macht. Und das trifft hier in Reinkultur zu", so Antes.



Fehlende Studien zur Corona-Ansteckung im ÖPNV



Teilweise seien andere Länder eifriger bei der Suche nach dem Infektionsgeschehen, erklärt der Statistiker. So gibt es in China etwa eine Studie zur Ansteckung im öffentlichen Nahverkehr. Demnach spielten die Abstände und die Fahrtdauer eine entscheidende Rolle. In Deutschland fehle eine vergleichbare Studie. Da aber keine zwei Länder alles gleich machten, könne man Studienergebnisse auf andere Länder nicht einfach übertragen, sagt Antes. Zudem beklagt er, dass bei abnehmenden Fahrgastzahlen die Frequenz der Züge ausgedünnt werde. Das erhöhe die Dichte wieder und führe zu weniger Abstand: "Und das ist natürlich richtig dumm."



Aber auch Studien zur Situation an den Arbeitsplätzen fehlten. So sei eine geteilte Produktion in Betrieben, wie etwa beim geteilten Unterricht, grundsätzlich denkbar, "aber wir haben nicht die geringste Erkenntnis darüber, wie es da wirklich aussieht", sagt Gerd Antes.