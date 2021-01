- Intensivmediziner: "Es ist ein Marathon"

Etwa ein Drittel der Berliner Intensivbetten sind derzeit mit Corona-Patienten belegt. Ein Kollaps drohe deshalb nicht, aber alle Mitarbeitenden seien am Limit, sagt der Intensivmediziner Jörg Weimann. Es sei noch nicht abzusehen, wann sich die Situation entspanne.



Man sei auf die ansgespannte Lage vorbereitet gewesen, so der Chef der Intensivmedizin im St. Gertrauden Krankenhaus in Berlin-Wilmersdorf. Die Versorgung funktioniere noch gut. "Aber alle laufen am Limit", sagt Weimann. Die Virus-Mutation aus Großbritannien, die bereits in Berlin aufgetreten ist, bereite ihm Sorge.

Ende noch nicht abzusehen



Die Pandemie sei ein Marathon, betont der Mediziner. Mit dem Jahreswechsel und dem Impfstart sei das Gefühl entstanden, man befinde sich schon auf der Zielgeraden, so Weimann. "Aber wie lange diese Zielgerade ist, das kann im Moment überhaupt noch gar keiner sagen."

Hoffnung mache dagegen das Impfen. Indem besonders vulnerable Gruppen zuerst geimpft werden, werde das Gesundheitssystem entlastet, betont Weimann. Danach sei es auch sinnvoll, das Personal zu schützen. Er gehe davon aus, dass noch diese Woche mit dem Impfen der Mitarbeitenden begonnen werden könne und sich viele impfen lassen. 50 Prozent sei dabei eine gute Quote, so Weimann. "Diese Imfpung wird ihre Akzeptanz finden mit jedem Tag, wo jetzt mehr und mehr Menschen weltweit geimpft werden und schlimme Meldungen ausbleiben", sagt der Chefarzt.