- Beamtenbund: Öffentlicher Dienst digital "im Kreidezeitalter"

Der Beamtenbund und Tarifunion (dbb) trifft sich am Montag zur virtuellen Jahrestagung. Der öffentliche Dienst sei auf die Pandemie nicht vorbereitet gewesen, betont der dbb-Vorsitzende Ulrich Silberbach. Beim Personal und in der Digitalisierung seien die Mängel weiterhin gravierend.

"Wir reden ja schon seit Jahren darüber, dass der öffentliche Dienst auf Kante genäht ist", sagt Silberbach. Insbesondere in den Krisenbereichen wie in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und bei der inneren Sicherheit gebe es nach wie vor viel zu wenig Personal.

"Noch nicht mal eine richtige Datenleitung"

In Sachen Digitalisierung sei der öffentliche Dienst noch im Kreidezeitalter. "Wir finden keine technische Ausstattung, wenn sie in den ländlichen Raum kommen ist es sehr unterschiedlich, da finden Sie noch nicht mal eine richtige Datenleitung, sodass wir für die Bürgerinnen und Bürger unseren Job nicht so machen können wie wir gerne würden", sagt der dbb-Präsident. Das Land müsse endlich digital in die Jetzt-Zeit gestellt werden.

In den Gesundheitsämtern sei über Jahre zu wenig Personal da gewesen, die Politik habe das schleifen lassen. In der Pandemie sei dann Not am Mann und an der Frau gewesen, es seien aber keine qualifizierten Kräfte zur Verfügung gewesen, weil man zuvor niemanden ausgebildet habe, erklärt Silberbach.