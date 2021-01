- Pazderski: "Wir müssen konstruktive Politik machen"

14,2 Prozent der Stimmen hatte die AfD bei der letzten Abgeordnetenhauswahl. Um dieses Ergebnis zu wiederholen, meint Fraktionschef Georg Pazderski, müsse man den "Berliner Weg" weitergehen: Vernünftige Politik - "ohne uns von unserer DNA zu trennen".



Die AfD durchlebt seit Beginn der Corona-Pandemie eine Krise. Auch in Berlin ist das nicht anders: Von 14,2 Prozent bei der letzten Abgeordnetenhauswahl ist die Partei in jüngsten Umfragen auf rund 12 Prozent gefallen.

Der ehemalige Landeschef Georg Pazderski möchte als Spitzenkandidat in den Kampf um das Rote Rathaus gehen. Doch gerade in ihm und seinem "Berliner Weg", also dem Versuch, auch für das bürgerliche Lager wählbar zu sein, sehen manche in der Partei ein Problem. Pazderski hingegen sieht darin die einzige Chance der Partei, irgendwann einmal Regierungsverantwortung zu bekommen:

"Wir müssen konstruktive Politik machen, wir müssen kompetent sein, und wir müssen uns so aufstellen, dass wir auch, wenn es denn tatsächlich an der Zeit ist, in eine Regierung gehen können. Das heißt, es bedarf der Vorbereitung. Wir müssen vernünftige, seriöse, gute Politik machen als Oppositionspartei, ohne uns dabei von unserer tatsächlichen DNA zu trennen. Wir müssen natürlich weiterhin die Punkte, die wir für wichtig halten in der Politik, auch weiterhin fest im Blick haben und natürlich auch bei eventuellen Koalitionsgesprächen – in einiger Zukunft – durchsetzen."