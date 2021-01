- Trump und seine Anhänger: "Ein Spiel mit dem Feuer"

Nach der Stürmung des Kapitols in Washington durch gewaltbereite Trump-Anhänger fordern Politiker in den USA die Absetzung des Präsidenten. Paul Linnarz, Büroleiter der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in New York, sieht die Verantwortung zwar auch beim US-Präsidenten, aber nur wenig Chancen für eine Absetzung.

Der Sturm auf das Kapitol in Washington durch gewaltbereite Trump-Anhänger hat Politiker in der ganzen Welt alarmiert. In den USA fordern immer mehr Politiker die Absetzung von Präsident Donald Trump, der in ihren Augen die Verantwortung für den Angriff trägt. Auch Paul Linnarz, Büroleiter der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in New York, sieht das so. Zwar habe Trump nicht wörtlich zu einem Staatsstreich aufgerufen, aber dazu, zum Kapitol zu ziehen.

"Es wurde schon früh davor gewarnt, dass sich unter die Demonstranten auch Vertreter radikaler Gruppen, auch rechtsextremer Gruppen mischen werden. Und es wurde auch recht frühzeitig davor gewarnt, dass einige dieser Demonstranten bewaffnet sein würden. Insofern war das natürlich ein Spiel mit dem Feuer und hat genau zu dem geführt, zu dem es dann geführt hat."

Trumps Zurückrudern "völlig halbherzig"



Mittlerweile hat Trump selbst die Angriffe in einer Videobotschaft verurteilt. Linnarz findet diesen vermeintlichen Sinneswandel jedoch wenig glaubwürdig: "[Die Reaktion] kommt ein bisschen spät. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass Donald Trump in den vergangenen vier Jahren immer dann, wenn die Situation eskaliert ist, kurz danach, aber eben immer mit ein bisschen Verzögerung und dann auch nicht allzu deutlich und auch nicht so, wie sich das vielleicht der ein oder andere erhofft hätte, zurückgerudert oder beschwichtigt hat. Das ist in der Summe nicht allzu überraschend gewesen – aber im Ergebnis doch völlig halbherzig."

Die Forderungen nach einer Absetzung Trumps werden in den USA lauter – entweder per Amtsenthebungsverfahren oder über den 25. Verfassungszusatz, der dann greift, wenn der Präsident gesundheitlich nicht in der Lage ist, sein Amt auszufüllen. Linnarz gibt dem jedoch wenig Chancen: "Das ist klar, dass [die Forderung] kommt, aber da gibt es natürlich eine Menge juristische und parlamentarische Hürden. Dass also entweder Amtsenthebungsverfahren oder der 25. Verfassungszusatz wirklich am Ende innerhalb der nächsten paar Tage noch greifen, das bezweifle ich."