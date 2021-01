imago images / arguseye Bild: imago images / arguseye

Fr 08.01.2021 | 07:25 | Interviews

- Bartsch: "Die Spaltung der Gesellschaft ist eine riesige Gefahr"

Auch bei Politikerinnen und Politikern haben die Bilder der Stürmung des Kapitols in Washington spuren hinterlassen. Dietmar Bartsch von der Linkspartei sieht in ihnen einen Vorgeschmack auf das, was komme, wenn es nicht geliingt die gesellschaftliche Spaltung zu überwinden.