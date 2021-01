- "Die Schulen sollen selbst entscheiden"

Berlin plant die Schulen trotz Lockdowns schrittweise zu öffnen. Die Vereinigung der Oberstudiendirektoren hingegen plädiert: Jede Schule solle selbst und entsprechend des eigenen Infektionsgeschehen entscheiden, sagt ihr Vorsitzender Ralf Treptow.

Ralf Treptow ist Schulleiter am Rosa-Luxemburg-Gymnasiums in Berlin-Pankow. Dort ist er für über 1.000 Schülerinnen und Schüler verantwortlich. Den Schritt hin zu Präsenz-Unterricht trotz Lockdowns sieht er für sein Gymnasium „vorsichtig gelassen.“ Bisher sei es der Schule gelungen, keine Infektionskette entstehen zu lassen.

Treptow ist neben seiner Arbeit als Schulleiter auch Vorsitzender der Vereinigung der Oberstudiendirektoren des Landes Berlin. Im Hinblick auf die gesamte Stadt, sieht er die Öffnung der Schulen problematisch. "Nach meiner Auffassung sollte jede einzelne Schule, entsprechend ihres Infektionsgeschehens entscheiden können", sagt Treptow. Dazu seien entsprechende staatliche Vorgaben notwendig. Sein Vorschlag: "Abschlussklassen können wieder an die Schulen geholt werden."

Alternativen zu Abiturprüfungen schaffen

"Wenn man die Abiturientinnen und Abiturienten des Landes Berlin in dem sowieso schon sehr kurzen vierten Semester der Abiturphase nicht so organisiert bekommt, dass sie überhaupt zum Abitur zugelassen werden. Dann würde ein ganzer Jahrgang Lebenszeit verlieren", betont Treptow. Nun sei es wichtig, Regelungen zu schaffen für den Fall, dass möglicherweise nicht alle Abiturprüfungen absolviert werden können. Insbesondere dann, wenn die Abschlussklassen nicht zurück an die Schulen geholt werden.