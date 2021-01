- Auch wenn Trump geht, seine Anhänger bleiben

Noch zwölf Tage bleibt Donald Trump der Präsident der USA. Auch wenn er danach das Weiße Haus verlassen muss, seine Anhänger werden bleiben: "Eine große Gefahr", sagt Journalistin Nina Horaczek.

Randalierende Trump-Anhänger haben das Kapitol in Washington gestürmt. Das Parlament symbolisiere für die Populisten das Denken in zwei Gruppen: "Wir, die anderen - wir, die Guten, gegen eine böse Elite, die, uns - das Volk - unterdrückt",, beschreibt Nina Horaczek die Absichten der randalierenden Trump-Anhänger hinter dem Sturm auf das Kapitol in Washington.

Einen Machtwechsel würden sie nicht tolerieren. Der Populist an der Spitze – in diesem Fall Trump – habe das Volk hinter sich. "Wenn der andere gewählt wird, dann ist das (aus Sicht der Populisten-Anhänger) falsch", sagt Horaczek.

Sie fühlen sich durch Trump bestärkt

Mit dem Angriff auf das Kapitol hätten die Trump-Anhänger am Ende sehr viel erreicht: "Sie haben die Bildhoheit gehabt in den vergangenen Tagen", sagt die Autorin. Sie fühlten sich bestärkt, fühlten sich im Recht. Und dieses Gefühl kam vom Präsidenten selbst, der die Menge angestachelt hat. "Sie haben ein Bestärken darin, dass sie für die rechte Sache kämpfen", sagt sie.

Diese Menschen glaubten nicht daran, dass die USA eine Demokratie seien. "Sie erkennen das Parlament nicht an", sagt Horaczek. Trump hat noch zwölf weitere Tage als US-Präsident. Doch mit seinem Weggehen, werde sich seine Anhängerschaft nicht auflösen, sagt die Journalistin. Auf Biden komme da eine große Aufgabe zu. "Da sehe ich schon eine große Gefahr", sagt sie.