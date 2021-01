- Deutschlands Konjunktur brummt trotz Corona

Die deutsche Industrie brummt – trotz Corona-Pandemie und Gesundheitskrise. Deutschland profitiert vom Wirtschaftswachstum in Asien: "Die Nachfrage nach deutschen Produkten steigt", sagt Ökonom Gabriel Felbermayer.

"Wir haben zwei gespaltene Konjunkturentwicklungen in Deutschland", sagt Gabriel Felbermayer. Er ist Ökonom und Präsident des Instituts für Weltwirtschaft. Dem verarbeitenden Gewerbe ginge es gut. "Alles was nahe an dem Menschen ist, was soziale Kontakte erfordert, da sieht die Situation ganz anders aus", so Felbermayr. Doch auch wenn es dem Industriebereich vergleichsweise gut ginge, auch hier sei derzeit keine Vollauslastung erreicht im Vergleich zu Vorjahren.

Auch die Exporte steigen seit Monaten an. Das liege zum einen daran, dass sich die Eurozone positiv für Exporte entwickle und auch daran, dass es beispielsweise in Asien derzeit schon wieder wirtschaftliches Wachstum gebe – anders als in Europa und Deutschland. Hinzu kämen Nachholeffekte.

Hilfen müssen besser angepasst werden

Felbermayr plädiert dafür, dass der Staat in den Bereichen hilft, wo die Corona-Einschränkungen für Geschäftseinbußen sorgen. Insbesondere dem Einzelhandel, der Gastronomie, der Hotellerie und der Veranstaltungsbranche müsste geholfen werden – unbürokratisch und schnell. Insgesamt müsste über passendere Instrumente und Weg nachgedacht werden, um bestimmte Wirtschaftszweige nicht außen vor zu lassen.