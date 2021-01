- Aufruhr in Washington: "Das war ein Putschversuch"

Die Stürmung des Capitols durch gewaltbereite Trump-Anhänger hat weltweit für Entsetzen gesorgt. Sabina Matthay, die lange Zeit in den USA gelebt und gearbeitet hat, sieht darin einen Putschversuch, den Donald Trump nicht nur angezettelt, sondern lange vorbereitet hat.



Eigentlich ist die Bestätigung des Wahlergebnisses durch den US-Kongress eine reine Formalie. Doch am Mittwoch wurde der Vorgang unterbrochen, als Hunderte aufgewiegelter Trump-Anhänger das Capitol in Washington stürmten. Im Verlauf der Tumulte starben vier Menschen.

Sabina Matthay hat lange Jahre in den USA gelebt und gearbeitet. Sie findet klare Worte für das, was dort geschehen ist:"Das war der Überfall eines gewalttätigen Mobs auf die Herzkammer der amerikanischen Demokratie – angezettelt von einem amtierenden US-Präsidenten, mit dem Ziel, die amtliche Beurkundung seiner eigenen Wahlniederlage zu verhindern. Ja, diese Erstürmung des Capitols, das war ein Putschversuch – und sie war der Tiefpunkt der Trump-Präsidentschaft."

"Trump hat diesen Angriff lange vorbereitet"



Dass die Verantwortung für diesen einmaligen Vorgang bei Donald Trump liegt, daran hat Matthay keinen Zweifel: "Trump hat diesen Angriff nicht nur ausgelöst, er hat ihn auch schon lange vorbereitet, indem er während des Wahlkampfes schon Betrug an der Urne unterstellte, falls das Ergebnis nicht für ihn stimmen sollte. Dann, indem er diesen Vorwurf nach der Wahl entgegen jeder Evidenz pausenlos wiederholte. Und genau an dem Tag, an dem der Kongress dann zusammenkommen sollte, hat er seine Anhänger zu einer Kundgebung in die amerikanische Hauptstadt eingeladen und sie schließlich zum 'Marsch auf das Capitol' ermutigt. Sie sollten kämpfen."

Erst nach Stunden sendete Trump seinen Anhängern eine Videobotschaft, in der er sie zwar dazu aufforderte, nach Hause zu gehen, aber gleichzeitig die Vorwürfe des Wahlbetrugs wiederholte und deren Wut somit weiter anfeuerte: "Das war der Auftritt eines Mannes, der weder seiner Verpflichtung als Präsident der USA nachkommen, noch die Konsequenzen seines eigenen Fehlverhaltens tragen wollte", sagt Matthay.